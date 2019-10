Veel rook bij kleine brand in keuken appartement in Best

Best Maandagavond moest de brandweer uitrukken voor een brand in de keuken van een appartement aan de Koningin Julianaweg in Best. Op de eerste verdieping van appartementencomplex Julianahof hadden bewoners een magnetron op het vuur gezet.

Flinke rookontwikkeling Van een echte brand was geen sprake, wel van flinke rookontwikkeling. Niemand raakte gewond, iedereen wist tijdig het appartement te verlaten waarna de hulpdiensten werden gewaarschuwd. Nadat de brandweer het pand had geventileerd en er geen gevaarlijke concentraties meer werden gemeten, droegen zij het over aan de politie en keerde terug naar de kazerne. Waarom de bewoners een magnetron op het vuur hebben gezet is niet duidelijk.