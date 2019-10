Celstraf geëist van 7,5 jaar voor uitvoer drugs in graafmachine

Graafmachine en contragewicht

De zaak kwam in januari 2019 aan het rollen toen in een loods in Berlicum een graafmachine en een contragewicht werden gevonden na een tip. In het contragewicht waren een enorme hoeveelheid Captagon-pillen verstopt met een totaalgewicht van 534 kilo.

Bestemming Saoedi-Arabië

Captagon-pillen bestaan uit een combinatie van amfetamine en cafeïne. De graafmachine en het contragewicht hadden als bestemming Saoedi-Arabië hebben en via de haven van Antwerpen verscheept worden. Zover kwam het echter niet, maar in juridische zin is er sprake van uitvoer omdat alles klaar stond om getransporteerd te worden.

Onderzoek

Al gauw kwam de 47-jarige Syriër in beeld als verdachte. Hij zou de graafmachine en het contragewicht eerder met anderen hebben gekocht in Barneveld. Uit het onderzoek is gebleken dat de hij de drugs in het contragewicht heeft gestopt. Dat blijkt onder meer uit een opgenomen telefoongesprek en verklaringen van getuigen.

Captagon-pillen

Captagon-pillen worden in ons land over het algemeen niet gebruikt of verhandeld. In het Midden-Oosten zijn deze drugs populair in het uitgaanscircuit en onder Jihad-strijders. De 534 kilo pillen hebben een straatwaarde van zeker twintig miljoenen euro’s.

"Zware criminaliteit blijft in stand"

In zijn eis laat de officier meewegen dat het om meer dan 500 kilo pillen gaat, maar er is meer: "Door de uitvoer van drugs naar het buitenland blijft de handel in stand met daaraan gekoppeld zware criminaliteit. De verdachte heeft daar een bijdrage aan geleverd en dat rekenen wij hem zwaar aan."

Eis

In vergelijkbare zaken worden er flinke straffen uitgedeeld en daarbij wordt rekening houden met de rol van verdachten. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte op zijn minst een rol als belangrijke uitvoerder. Hij eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7,5 jaar tegen de verdachte. De uitspraak in de zaak is op 13 november.