Politie: Bouwprotest overwegend ordelijk verlopen op aantal stevige incidenten na

Het protest van de bouwsector van woensdag 30 oktober in Den Haag is overwegend ordelijk verlopen. 'Op een aantal stevige incidenten na', zo meldt de politie woensdagavond. 'In totaal hielden agenten 26 personen aan voor onder andere openlijke geweldpleging, opruiing, vernieling, gevaarlijk rijgedrag en poging doodslag', aldus de politie.