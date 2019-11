Stientje van Veldhoven tijdelijk minister voor Milieu en Wonen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken draagt tijdelijk, in ieder geval tot het kerstreces, haar taken over. Haar herstel na een operatie aan haar bijholtes duurt langer dan verwacht vanwege een bijkomende medische complicatie. Zij richt zich daarom volledig op haar behandeling en het herstel. Haar taken worden waargenomen.