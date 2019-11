Zeer hoge snelheid en spookrijden na schietincident Tilburg

Op de Corellistraat in Tilburg is donderdagavond 31 oktober door een persoon een aantal keren in de lucht geschoten. De politie trof op die locatie hulzen aan en onderzoekt de zaak. Getuigen worden gevraagd zich te melden.

De politie kreeg rond 22.20 uur een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. De mannen die bij die incident betrokken zouden zijn, waren weggereden in een witkleurige Audi. Direct gingen meerdere eenheden naar de Corellistraat. Ook zochten agenten in de omgeving naar soortgelijke voertuigen. Op de locatie werden meerdere hulzen aangetroffen. Hierop werd de omgeving afgezet voor nader onderzoek. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Achtervolging met zeer hoge snelheden

Niet veel later troffen agenten een witte Audi aan die richting de snelweg A58 reed. Direct verhoogde deze Audi zijn snelheid en probeerde aan de politie te ontkomen. Ondanks de optische- en geluidssignalen die de politieauto voerde, weigerde de bestuurder zijn auto te stoppen. Naast de zeer hoge snelheid waarmee de auto reed, reed hij ook een aantal keer spook. Hierdoor ontstonden er levensgevaarlijke situaties waarbij aanrijdingen ternauwernood voorkomen konden worden. Niet veel later bleek de auto te zijn gecrasht tegen de vangrail op de snelweg. Bij het benaderen van het voertuig trok de politie haar vuurwapen. De inzittenden bleken gevlucht. In de Audi werden patronen en een patroonhouder aangetroffen. Deze zijn, net als het voertuig, in beslaggenomen voor verder onderzoek.