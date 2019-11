60 miljoen euro extra voor klimaatdoelen

Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief waarmee hij de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 aanbiedt aan de Tweede Kamer. Hij constateert tegelijkertijd dat er nog werk te verzetten is om alle klimaatdoelen te halen.

Sinds de start van de gesprekken over het Klimaatakkoord is de prognose van de CO2-uitstoot in 2030 namelijk toegenomen, zo blijkt uit de KEV. Dat komt door verschillende factoren, waaronder een bijstelling in CBS-cijfers en de economische groei. Bij de huidige prognoses zal Nederland extra CO2-uitstoot moeten verminderen om het doel van 49% reductie in 2030 te realiseren.

Klimaatdoelen 2020

Uit de KEV 2019 blijkt verder dat de opdracht van 25% minder CO2-uitstoot in 2020 aanzienlijk dichterbij is gekomen. Afgelopen januari lag er nog een opgave 9 Megaton CO2-reductie. Het kabinet concludeert aan de hand van de KEV 2019 dat het gat is teruggebracht tot 2 Megaton.

Het kabinet ziet daarnaast een flinke versnelling in de productie van hernieuwbare energie. De verwachting is dat het aandeel hernieuwbare energie tussen 2017 en 2020 met 70% toeneemt. Met deze versnelling zal Nederland zijn klimaatdoel voor 2023 halen, maar het doel voor 2020 niet.

Extra maatregelen

Minister Wiebes kondigt daarom extra maatregelen aan om de klimaatdoelen te realiseren. Het kabinet zet daarbij in op maatregelen die particulieren en bedrijven verleiden om klimaatmaatregelen te nemen. Zo stelt het kabinet een subsidieronde beschikbaar voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten SDE+. Ook komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. Verder wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen. Aanvullend hierop blijft het kabinet actief zoeken naar maatregelen om de doelen voor 2020 te realiseren.