Traumahelikopter landt voor Raadhuis Vught voor medisch incident

Uitleg piloot

De traumahelikopter landde voor het Raadhuis in Vught en trok bekijks van voorbijgangers. De piloot liet kinderen een kijkje nemen in de helikopter en gaf uitleg. Over de aard van het medisch incident is niets bekend.