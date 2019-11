AOW-leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. Daarna wordt beoogd de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen dan de levensverwachting. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. De voorbereidingen voor het betreffende wetsvoorstel zijn gestart. Minister Koolmees informeert de Tweede kamer voor de zomer van 2020 over de voortgang.

67 jaar

Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld, gebeurt dit nog volgens de huidige wetgeving. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en drie maanden. Zodra de afspraak uit het pensioenakkoord een wettelijke grondslag heeft, komt de AOW-leeftijd ook in 2025 uit op 67 jaar.