Politie houdt kettingrukker Rotterdam-Zuid aan

De poging diefstal vond rond 15.00 uur op het Amelandseplein. Het slachtoffer liep naar huis, toen zij een hand op haar schouder voelde. Ze draaide zich om en de man die achter haar stond, greep direct naar de ketting om haar hals. Toen ze hem probeerde af te weren, sloeg hij haar. Daarna vluchtte hij, zonder buit. De politie startte direct een onderzoek en kon de verdachte, mede op basis van zijn signalement, aanhouden.

De politie kreeg de afgelopen maand meerdere meldingen van een actieve kettingrukker in Rotterdam-Zuid en met name in de wijk Carnisse. De politie onderzoekt of de verdachte die nu is aangehouden, verantwoordelijk is voor meer straatroven.