Man neergestoken in supermarkt

Zaterdagochtend rond 08.00 uur raakte een 47-jarige man uit Dordrecht gewond bij een steekincident. Dit gebeurde in een supermarkt aan het P.A. de Kok-plein in Dordrecht. De verdachte, een 50-jarige Dordtenaar meldde zichzelf kort na het incident op het politiebureau. Hij werd aangehouden en het mes is in beslag genomen.