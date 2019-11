Ruim 700 bekeuringen uitgedeeld vanuit touringcar voor gebruik smartphone in het verkeer

In navolging van onze eerdere controleweken, controleerden wij afgelopen dagen opnieuw vanuit een touringcar intensief op smartphonegebruik door weggebruikers. Smartphonegebruik en andere vormen van afleiding zijn gewoon heel gevaarlijk. Daarom controleerden we ook afgelopen week extra op afleiding tijdens het rijden. En dat deden we opnieuw op een effectief gebleken manier; vanuit een touringcar. In een touringcar zit je hoog en daardoor kunnen we in auto’s kijken en bovendien ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De bus werd gevolgd door collega’s in onopvallende auto’s. Als we een (vrachtwagen)chauffeur met zijn smartphone achter het stuur zagen, gaven we dit door en die persoon werd dan door de collega’s staande gehouden en bekeurd.

Bijvangst

Tijdens de controledagen richtten we ons in het bijzonder op het gebruik van de smartphone, maar ook andere ergerlijke verkeersovertredingen werden bekeurd. In totaal bekeurden we ook nog 127 bestuurders voor andere uiteenlopende feiten. We traden ook op tegen bumperklevers, snelheidsovertreders en bestuurders die een inhaalverbod of een doorgetrokken streep negeerden. Maar ook bekeurden we rechts inhalen, onnodig links rijden en het oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook. Verder kregen bestuurders boetes voor overtredingen met hun lading, een onverzekerde auto of een vervallen APK.

Bewustwording

Naast een bekeuring kregen overtreders ook uitleg over het gevaar dat het gebruik van de smartphone achter het stuur met zich meebrengt. We willen bewustwording van het gevaar voor jezelf en de medeweggebruikers creëren. Het gebruik van een mobiele telefoon heeft een negatieve invloed op het rijgedrag en ook zeker op de reactiesnelheid.