Schiet- en steekincident; politie houdt vier verdachten aan

Zaterdagmiddag even over 16.00 uur kwamen er binnen enkele minuten op de meldkamer meerdere meldingen binnen, die naar later bleek met elkaar van doen hadden. Op het terrein bij de ANAC zou zijn geschoten, in Beuningen op het terrein bij de MacDonald’s zou iemand zijn gestoken en bij het CWZ zou iemand zijn binnen gebracht die gewond zou zijn.

Naar alle drie de locaties werden politie-eenheden gestuurd. Daar werden drie plaatsen-delict ingesteld zodat de politie goed onderzoek kon doen.

Bij de ANAC zaten twee personen in een auto en daar stappen vervolgens twee andere personen die met een andere auto waren gekomen, bij in. In deze auto ontstond een conflict waarbij één van de inzittenden een wapen trok en een ander in het been schoot. De schutter werd in de auto overmeesterd en het wapen werdtafgepakt.

Daarna stapte iedereen uit maar werd door iemand van dit viertal de banden van de auto waar het andere duo mee was gekomen lek gestoken. Vervolgens gingen de twee inzittenden van de eerstgenoemde auto richting het ziekenhuis omdat één van hen gewond was geraakt.

De andere twee personen reden met hun auto waarvan de banden lek waren gestoken naar Beuningen en worden kort na hun aankomst in Beuningen bij de MacDonald’s door agenten aangehouden. Ook daar bleek dat één van de inzittenden diverse verwondingen had opgelopen bij het conflict in Nijmegen. Ter plaatste werd eerste hulp verleend en daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie is gisterenmiddag met het onderzoek gestart en heeft alle vier de personen als verdachte aangemerkt. Het betreft een 21-jarige man uit Den Haag, een 27-jarige inwoner van Arnhem, een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 32-jarige inwoonster van Nijmegen. De mannen uit Arnhem en die zonder vaste woon- of verblijfplaats raakten gewond en liggen nog in het ziekenhuis.