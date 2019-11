Weer verdachten voor overval Hrieps gearresteerd

Maandagmorgen vroeg zijn in twee woningen in Goes nog eens twee mannen aangehouden voor de brute woningoverval in Grijpskerke in mei van dit jaar.

Beide mannen zijn 32 jaar en wonen in Goes. Het tweetal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De politie onderzoekt hun precieze aandeel bij de overval. De politie heeft in een van de woningen ook een huiszoeking verricht. De mannen hebben beperkende maatregelen opgelegd gekregen.

Zitting

Politie en justitie hebben tot nu toe acht mensen voor de woningoverval aangehouden. Vier mannen zitten nog vast voor hun betrokkenheid bij de overval. Twee vrouwen die eerder werden opgepakt mogen hun proces in vrijheid afwachten. De twee bewoners van de woning in ’s Heer Arendskerke, waar zaterdag jl. onderzoek in de woning plaatsvond, worden later verhoord. Daarmee komt het totaal van het aantal verdachten op dit moment op 10 mensen. Dinsdag 5 november staat een zogenaamde Pro Forma zitting gepland.

Zesde verdachte

De man, die woensdagmorgen jl. in Domburg is aangehouden, betreft een 22-jarige inwoner uit Domburg. Hij reed op een scooter. Bij de aanhouding troffen agenten een alarmpistool aan, deze is in beslag genomen. De man zit ook nog vast.