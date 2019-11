OM eist 3 jaar cel tegen oprichter Stichting Droom Wens

Kinderen

'Stichting Droom Wens zou de dromen van kinderen die een ingrijpende of traumatische ervaring achter de rug hadden, door bijvoorbeeld ziekte, mishandeling, misbruik of het verlies van een ouder, verwezenlijken. Een nobel doel en één waar niemand in Nederland wat op tegen heeft. Hoe mooi is het dat deze kwetsbare groep een dag lang hun zorgen kan vergeten?' Met dat verhaal werd geld opgehaald voor Stichting Droom Wens. Achter de schermen was verdachte daarbij de drijvende kracht.

Eigen wensen

Echter werd volgens de officier het grootste deel van het geld niet besteed aan de droomwens van de kinderen, maar aan de eigen wensen van verdachte. Hij speelde de nobele weldoener, maar verspeelde ondertussen vele tonnen van de stichting. Meer dan 7 ton, bedoeld voor kinderen, werd uitgegeven in het casino, aan een Business Seat bij Excelsior en aan diverse (andere) privéuitgaven. 'Verdachte was vooral bezig met het vervullen van zijn eigen droomwensen.', aldus de officier.

'Zijn dromen bedrog?'

Volgens verdachte berust de zaak op een misverstand en is er geen sprake van onrechtmatig handelen. Door het optreden van justitie is de nobele droomwens om kinderen te helpen uiteengespat. In plaats van in een droom, is hij in een nachtmerrie beland. Vraag in deze zaak is dan ook wat er overblijft van de dromen van verdachte en zijn stichting. 'Zijn dromen ook in dit geval bedrog?', aldus de officier.

Stel vragen en wees kritisch

Deze zaak laat zien waarom het van belang is dat er een adequate controle plaatsvindt op het handelen van de penningmeester bij stichtingen en verenigingen. In het project, waar deze zaak en diverse andere afgedane en nog lopende strafzaken onderdeel van uitmaken, is te vaak te zien dat de penningmeester als heer en meester kan beschikken over het geld en zichzelf verrijkt. Bij een tekortschietende controle komt de penningmeester er mee weg. Ondanks vertrouwen in de penningmeester, blijft adequate controle door de kascommissie, de rest van het bestuur of de leden nog altijd nodig. Vertrouwen is goed, controleren is beter. Vertrouw niet enkel op de eigen stukken en spreekwoordelijke blauwe ogen van de penningmeester, maar controleer ook daadwerkelijk de bankafschriften en onderliggende stukken. Stel vragen en wees kritisch,, aldus de officier.

Geld in eigen zak gestopt

De zaak van Stichting Droom Wens is een voorbeeld van hoe erg het mis kan gaan als één persoon verantwoordelijk is voor de financiële handel en wandel. In deze zaak had verdachte namelijk de volledige controle. Verdachte had de stichting zo ingericht dat hij zonder enige verantwoording en controle kon beschikken over het geld. Het was verdachte die het geld jarenlang in eigen zak kon stoppen, in plaats van het aan de doelstellingen van de stichting te besteden.