Samenwerkende overheid rolt drugslab op in Oldenzaal

De politie heeft afgelopen zaterdag in Oldenzaal een groot drugslab aangetroffen, waarbij ook één aanhouding werd gedaan. 'Deze locatie in Oldenzaal werd gecontroleerd tijdens een al langer lopend integraal onderzoek, waarbij verschillende overheidspartners nauw samenwerken', zo meldt de politie maandag.

Signalen

In dit langer lopende onderzoek speelden verschillende overheidspartners een rol, waaronder de gemeente Oldenzaal met veelvuldige controles. Onder andere door deze controles waren er signalen van ondermijnende activiteiten aan de locatie aan de Kleibultweg. Daarom is deze locatie ook integraal gecontroleerd in de Week tegen Ondermijning en werd een groot drugslaboratorium aangetroffen.

33-jarige Soestenaar aangehouden

Zaterdag 2 en zondag 3 november deed de politie onderzoek naar het drugslaboratorium. Het gaat om een groot laboratorium dat professioneel van opzet is. Hoe groot het laboratorium precies is en wat er precies voor drugs werden geproduceerd, daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan. Bij het onderzoek hield de politie een 33-jarige man uit Soest aan.

LOF

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie heeft de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling (LFO) van de Landelijke Eenheid ingezet. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de personen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van het drugslaboratorium.

Burgemeester Welman

De gemeente Oldenzaal is er alles aan gelegen om malafide praktijken in haar gemeente te stoppen. De gemeente is in dat kader alert op signalen van ondermijning en treedt daar met haar partners hard tegen op. Burgemeester Patrick Welman: ‘Deze criminele activiteiten tolereren wij niet in onze stad. We drukken eigenaren van panden nogmaals op het hart om goed te controleren aan wie ze verhuren’.

Onder het RIEC-convenant wordt samengewerkt met verschillende overheden, zodat informatie kan worden gebundeld en in gezamenlijkheid kan worden opgetreden. De gemeente is voornemens het pand te sluiten op grond van het Damocles-beleid.