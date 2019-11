Gouden tip leidt naar dader van in Amsterdamse Bos gedumpt ziek bokje

Door de beloning van 250 euro die Comité Dierennoodhulp uitloofde voor de gouden tip is de dader bekend geworden die een ziek jong bokje op 18 oktober in een boodschappentas aan een hek (van de geitenboerderij) heeft gehangen in het Amsterdamse Bos.

De tipgever die inmiddels de beloning heeft ontvangen en anoniem wenst te blijven had een foto en filmpje van het bokje (zie bijlage) dat op 18 oktober overdag op het balkon van de dader, het gaat om een man tussen de 20 en 30 jaar, in Amsterdam Nieuw-West heeft gestaan. Op deze zelfde dag werd Tommy in de avond gedumpt. Comité Dierennoodhulp heeft aangifte gedaan van dierenmishandeling; het dumpen van een dier en het onthouden van de nodige zorg is strafbaar. De politie heeft de zaak in onderzoek en is blij met de aangifte en het aangeleverde bewijsmateriaal van Comité Dierennoodhulp.

Voor bokje Tommy werd lang gevreesd voor zijn leven. Hij had diarree, een ernstige worminfectie, at nauwelijks en had geen penswerking. Gelukkig is nu de crisis voorbij en gaat het een stuk beter met Tommy. Volgens onze opvang in Rijsenhout is Tommy nog niet helemaal gezond, maar zit op 75 %. Hij is nog vaak erg moe, maar begint zichtbaar iedere dag iets levendiger te worden en mekkert ook telkens meer. Dat het zo goed met hem gaat is naast de medische zorg en aandacht die hij liefdevol krijgt in de opvang, voor een groot deel te danken aan geit Meggie die al die tijd een grote steun voor hem was. Meggie heeft hem er letterlijk doorheen getrokken en die twee zijn dan ook onafscheidelijk. Dat bewijst maar weer eens dat dieren niet alleen horen te zijn. Tommy en Meggy blijven voorgoed samen in de opvang.