Na vrijspraak in hoger beroep wel straf voor brandmerken scoutingkinderen

Een 24-jarige man kreeg van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch vandaag een taakstraf van 180 uur en een schadevergoeding opgelegd voor het (zwaar) mishandelen van 3 kinderen tijdens een scoutingkamp. De man heeft de kinderen bij wijze van ontgroening gebrandmerkt, waar zij letsel aan over hebben gehouden. Eerder sprak de rechtbank Zeeland-West-Brabant de man vrij.

De man was scoutingleider van de groep waar de 3 kinderen ook bij hoorden. Tijdens het inwijdingsritueel tijdens een zomerkamp werden nieuwe leden traditiegetrouw ‘gebrandmerkt’ met een inktstempel. De man had deze keer echter de stempel voorafgaand aan het ritueel gebruikt om een kampvuur op te poken. Toen hij daarna de stempel op de rug van de kinderen zette was deze nog heet, waardoor zij brandwonden hebben opgelopen. De ouders van de kinderen werden na het incident niet gewaarschuwd door de leiding.

Lichamelijk letsel

De rechtbank Zeeland-West-Brabant sprak de man eerder vrij van zware mishandeling. Er was volgens de rechtbank geen bewijs dat de man het letsel bij de kinderen opzettelijk had veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in beroep. Het hof heeft – anders dan de rechtbank – geoordeeld dat wel sprake is van opzettelijk handelen. Op basis van de ernst van het vastgestelde letsel levert het brandmerken bij het eerste kind een zware mishandeling op en bij de 2 andere kinderen mishandeling op.

Nu wél straf

Het hof vindt dat de man de grenzen die aan een ontgroening gesteld mogen worden fors heeft overschreden. Door zijn handelen heeft de man ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Daarnaast heeft hij het vertrouwen beschaamd dat de ouders van de kinderen in hem hadden gesteld. Zij dachten hun kinderen in goed vertrouwen te kunnen achterlaten bij een organisatie waar zij veilig waren. Daarom veroordeelt het hof de man tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van iets meer dan 700 euro betalen aan 1 van de kinderen.