Jongetjes vinden rookgranaat

Rond 16.00 uur kwamen ze op het politiebureau vertellen dat ze in de bosjes iets hadden zien liggen wat erg op een handgranaat leek. De politie ging samen met de jongens poolshoogte nemen en troffen inderdaad een voorwerp aan dat op een rookgranaat leek. Aan de hand van de foto die een van de agenten maakte kwam een explosievenexpert van de politie ter plaatse. Deze Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) stelde vast dat het om een rookgranaat ging die was afgegaan. De rookgranaat is door de politie veilig gesteld en overgedragen aan de Explosieven Dienst Defensie (EOD) voor nader onderzoek.

Goed gehandeld

De politie is blij hoe de jongens hebben gehandeld. Het zou niet de eerste keer zijn dat men een explosief op een politiebureau afgeeft. Afgezien van het gevaar dat de vinder loopt is het beter om het voorwerp daar te laten liggen waar men het aantreft. De politie kan dan ter plaatse een voorverkenning doen en de noodzakelijke maateregelen nemen om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Tevens kunnen ze dan mogelijk vaststellen wie het explosief daar heeft achter gelaten en wat er moet gebeuren om, in geval van een echt explosief, het veilig onschadelijk te (laten) maken.

Ook als men denkt dat het speelgoed is, sommige handgranaten worden daar wel eens voor aangezien, dan is het van belang om op dezelfde manier te handelen als bij een echte om ongelukken te voorkomen.