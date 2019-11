Twee aanhoudingen na bedreiging hulpverlener

De 53-jarige man had al meerdere malen mondelinge dreigingen geuit richting een medewerkster van een zorginstelling in Amsterdam West. Gisteren plaatste hij met behulp van de 38-jarige vrouw een kram (een haak met scherpe punten) onder het autowiel van de medewerkster. Nadat de politie de melding ontving, is de zaak snel opgepakt en zijn de twee verdachten kort na het incident aangehouden.