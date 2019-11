Negen jaar cel geëist voor neersteken man op Twents vakantiepark

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van negen jaar geëist tegen een 47-jarige man. Hij wordt verdacht van het neersteken van een man (doodslag) in een vakantiehuis in Hoge Hexel in de gemeente Wierden op 29 juli 2017.

De rechtbank in Almelo veroordeelde verdachte op 28 november 2017 al tot een gevangenisstraf van negen jaar. De man ging tegen de straf in hoger beroep.

Ruzie

Op 29 juli 2017 is er tussen twee parkbewoners een ruzie ontstaan in het huisje van de verdachte. Daar heeft hij met een mes het 35-jarige slachtoffer in zijn bovenlichaam gestoken. De man overleed ter plaatse.

Mes gereed

Het staat vast dat verdachte het slachtoffer heeft gestoken. De verdachte heeft, gezien de manier waarop hij heeft gestoken, de kans op een dodelijke afloop op de koop toegenomen. Daarnaast had de verdachte het mes gereed liggen voor het slachtoffer waarmee hij in onmin leefde.

Noodweer

Verdachte doet voor het Gerechtshof in Zwolle een beroep op noodweer dan wel noodweerexces. Volgens de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), is er inderdaad sprake geweest van een noodweersituatie. Verdachte werd aangevallen en meermalen op het hoofd of gezicht geslagen.

Redelijke verhouding

Alleen de manier waarop de verdachte op de aanval heeft gereageerd, sluit een beroep op noodweer uit. Immers, het doodsteken van het slachtoffer staat niet in redelijke verhouding tot de aanval op de verdachte.

Soort waan

Ook blijkt uit niets dat hij in een soort waan (in juridische taal: een hevige gemoedsbeweging) veroorzaakt door de aanval van het slachtoffer verkeerde. Daarom kan verdachte in de ogen van de AG ook geen beroep doen op noodweerexces.

Het Gerechtshof doet op 20 november 2019 uitspraak.