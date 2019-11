Zoektocht naar vermiste Karin Heemskerk (51) gaat onverminderd door

De zoektocht naar de sinds zondag 27 oktober vermiste Karin Heemskerk gaat vrijdag 8 november onverminderd door. In samenwerking met het Veteranen Search Team wordt vandaag een zoektocht gestart in de omgeving Leiden.

Ruim zeventig personen van de politie en het Veteranen Search Team zoeken vandaag in een groengebeid tussen Leiden, Voorschoten en de Vlietlanden naar de vermiste Karin Heemskerk. Karin is voor het laatst gezien op zondag 27 oktober toen zij rond 23.45 uur haar woning aan de Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden verliet. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Er wordt in dit gebied gezocht omdat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat dit een mogelijke locatie is waar Karin wellicht geweest kan zijn.

Signalement

Karin Heemskerk is 51 jaar oud, 1.68 m lang en heeft een normaal postuur. Zij heeft halflang bruin haar en zij droeg die dag een blauwgroene jurk met pantermotief.



Vermoedelijk is zij vertrokken in een zwarte Toyota Aygo (kenteken 35-ZK-SK) voorzien van twee opvallende licht zilverkleurige strepen die van voor naar achteren over de auto lopen.