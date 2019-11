Vier aanhoudingen voor hypotheekfraude, witwassen en oplichting

Op dinsdag 5 november 2019 heeft de politie op vier verschillende locaties in Amsterdam en Almere in totaal vier personen aangehouden op verdenking van witwassen, oplichting en hypotheekfraude. Het betreft twee mannen en twee vrouwen variërend in leeftijd 36 tot en met 61 jaar oud.

Na de aanhoudingen zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Hierbij is administratie in beslag genomen. Afgelopen vrijdag zijn de vier verdachten heengezonden, omdat er onvoldoende gronden zijn om ze voor te geleiden aan de rechter-commissaris. Als het onderzoek is afgerond, zal de officier van justitie een afdoeningsbeslissing nemen.

Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een onderzoek dat de Belastingdienst had ingesteld bij een woningbemiddelaar en waar een verdachte vastgoedtransactie aan het licht kwam. Deze verdachte transactie heeft de Belastingdienst als signaal ingebracht bij het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum), een samenwerkingsverband van verschillende overheden dat zich richt op de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Katvanger

De zaak kwam aan het licht nadat het vermoeden rees dat één van de vrouwelijke verdachten als katvanger is gebruikt om een woonboerderij in de gemeente Stichtse Vecht te kopen met vermoedelijk een vals opgemaakte werkgeversverklaring. De verklaring was afkomstig van een makelaarskantoor dat enkele tientallen woningen verhuurt in met name de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van dat signaal werd een onderzoek gestart en dit leidde uiteindelijk naar de vier verdachten. Tijdens het onderzoek bleek dat de woningen, die door de woningbemiddelaar verhuurd worden, veelal worden verhuurd aan prostituees. De verdachten zouden de huur contant hebben ontvangen en de politie onderzoekt of de verdachten via het bedrijf zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Hennepplantage

Parallel aan de aanhouding van de vier verdachten controleerden de politie en gemeente Amsterdam dinsdag ook een viertal woningen die vanuit het bedrijf worden verhuurd. In drie woningen werden misstanden vastgesteld, waaronder ‘spookbewoning’, of te wel onjuiste of geen inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en op één van de adressen werd een hennepplantage van 80 planten aangetroffen.

Arbeidsmigranten

Bij een controle op de woonboerderij bleek geen van de hypotheekgevers er woonachtig te zijn. Wel wees een doorzoeking uit dat veertien arbeidsmigranten, afkomstig uit Slowakije, gehuisvest waren in het pand. In en rond de boerderij werden verschillende overtredingen geconstateerd door de gemeente en de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (ISZW). Op de boerderij is beslag gelegd. De gemeente Stichtse Vecht en het ISZW doen nader onderzoek naar de misstanden.

Integrale aanpak

Bij de aanpak van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten maken politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en Belastingdienst samen een vuist. Bij deze actie werkte de Amsterdamse politie nauw samen met de politie Midden Nederland, Landelijke Eenheid, gemeente Amsterdam en Stichtse Vecht, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en ISZW.