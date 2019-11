OM blundert: verdachten bedreiging en afpersing krijgen namenlijst bedrijf

In het onderzoek naar de dreiging richting een Gelders bedrijf is een lijst met personeelsgegevens terecht gekomen in het dossier. Daardoor hebben verdachten toegang gekregen tot deze lijst. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Bedreiging en afgeperst

Het onderzoek startte in mei, toen het bedrijf bedreigd en afgeperst werd. Na korte tijd werden er drie verdachten aangehouden. De personeelsgegevens van het bedrijf waren relevant in het onderzoek omdat ze nodig waren voor een dreigingsinschatting.

Had verwijderd moeten worden

Bij de vorming van het dossier hadden deze gegevens verwijderd moeten worden door de politie en het OM, dit is niet gebeurd. Daardoor hebben de verdachten de lijst in handen gekregen. 'We betreuren dat dit gebeurd is', aldus het OM.

'Geen direct gevaar medewerkers'

De gegevens zijn, voor zover nu bekend, bekend bij drie verdachten, waarvan er twee nog in voorlopige hechtenis zitten. Het bedrijf en de medewerkers zijn geïnformeerd. Sinds de start van het onderzoek is er meerdere keren geanalyseerd of er direct gevaar was voor medewerkers van het bedrijf. Er zijn nooit aanwijzingen geweest dat er mensen direct gevaar liepen, en ook nu is dat niet het geval.