Negen miljoen illegale sigaretten in beslag genomen

Circa negen miljoen illegale sigaretten: een bijzondere vondst tijdens een controle op maandag 11 november op een bedrijventerrein in Klundert. Over de sigaretten is geen accijns- en omzetbelasting betaald. Hiermee wordt voor ruim 1,5 miljoen euro aan belasting ontdoken.