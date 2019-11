FIOD doorzoekt pand in Schiedam in witwasonderzoek

De FIOD heeft maandag 11 november een woning doorzocht in Schiedam. Dit gebeurde in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Daarnaast is beslag gelegd op drie woningen, twee auto’s, bankrekeningen, debitcards, contant geld en diverse luxe tassen, zonnebrillen en horloges.