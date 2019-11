Celstraffen van 14 tot 24 jaar voor 'vergismoord' Tanja Gurskaja

Woensdag heeft de rechter van de rechtbank in Maastricht de drie mannen, die betrokken zouden zijn bij de moord op de Venlose Tanja Gurskaja, celstraffen opgelegd tussen de 14 en 24 jaar. 'Hoofdverdachte John B. kreeg 24 jaar opgelegd, medeverdachten Janis V. en Dennis W. kregen 20 en 14 jaar. Die laatste is tevens kroongetuige in deze zaak', zo meldt de rechtbank woensdag.

'Vergismoord'

De dood van de 39-jarige Tanja Gurskaja wordt ook wel de ‘vergismoord’ genoemd. Zij werd op 25 oktober 2012 doodgeschoten voor haar woning in Venlo, terwijl de kogels bedoeld waren voor haar partner. Hij had een conflict met John B. vanwege drugs. De rechter acht bewezen dat B. hoofdverantwoordelijk is voor de moord. Hij zou V. en W. opdracht hebben gegeven om Tanja’s man te liquideren.

Kroongetuige

Dennis W. is kroongetuige in deze zaak. In de loop van het onderzoek is hij gaan verklaren over de moord. Hij heeft verklaard dat John B. degene was die de opdracht gaf. Janis V. zou de schutter zijn en hijzelf zou alles geregeld hebben om de opdracht uit te voeren. In ruil voor zijn verklaring, kreeg W. een lagere straf dan medeverdachte V.

Lagere straffen dan geëist

De straf die de rechter John B. heeft opgelegd, is lager dan de strafeis van de officier van justitie. Justitie vond een celstraf van 28 jaar gepast. Ook de straf van Janis V. viel lager uit. Tegen hem was 22 jaar geëist.