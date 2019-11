Slimme bandenspanningsmeter N279 moet pechgevallen vrachtwagens voorkomen

Truckers die over de N279 rijden krijgen vanaf vandaag direct informatie over hun bandenspanning dankzij sensoren in het wegdek. Door deze ‘slimme’ bandenspanningsmeter kan het vrachtverkeer een flink aantal ongelukken voorkomen en verbetert de doorstroming.

Ruim 4 op de 10 pechgevallen bij vrachtwagens, zoals lekke banden en klapbanden, hebben te maken met te weinig lucht in een band. De slimme bandenspanningsmeter is één van de verbeteringen die worden doorgevoerd op de N279, om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

De bandenspanningsmeter bij Erp is een initiatief van SmartwayZ.NL en Heijmans. Als een vrachtwagen over de sensor in de weg rijdt, krijgt de chauffeur via een digitaal bord langs de weg alle informatie over de bandenspanning. Er wordt aan gewerkt om deze informatie zo snel mogelijk nog makkelijker beschikbaar te maken, bijvoorbeeld via de boordcomputer in de cabine.

Geef die banden lucht

Gedeputeerde Mobiliteit Christophe van der Maat, tevens voorzitter van de Programmaraad SmartwayZ.NL, ziet veel in deze Smart Mobility-oplossingen, die een belangrijk onderdeel zijn binnen SmartwayZ.NL. Hij noemt de samenwerking met Heijmans een mooie stap om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N297 tussen Veghel en Asten te verbeteren. De provincie werkt daaraan door de weg aan te passen en mobiliteitsoplossingen in te zetten zoals slimme veerkerslichten, deelvoertuigen en de bandenspanningsmeter.

“Wij hebben de slimme bandenspanningsmeter gerealiseerd. Nu is het aan de transportsector en de vrachtwagenchauffeurs. Ik hoop dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Geef die banden lucht als ze het nodig hebben. Zo voorkomen we ongelukken en files”, zegt Van der Maat.

Sensoren gekoppeld aan dataplatform

Hij krijgt daarin bijval van de directeur van Heijmans Infra, Bart Smolders. “De juiste bandenspanning blijkt een belangrijke indicator voor doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. Met de juiste bandenspanning is er minder kans op files en ongelukken en minder slijtage en brandstofkosten. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we sensoren in het wegdek gekoppeld aan een dataplatform, waarmee een nieuwe innovatieve dienst ‘succesvol’ is geïmplementeerd. Dit is een voorbeeld van de Heijmans bijdrage aan een gezonde leefomgeving.”

De slimme bandenspanningsmeter is de tweede in zijn soort in Nederland en richt zich vooral op het vrachtverkeer, omdat een vrachtwagen die stil komt te staan veel meer impact heeft dan een stilgevallen personenauto. De andere sensoren die de luchtdruk in de band kunnen meten liggen in de A16 bij Rotterdam. De bandenspanningsmeter in Zuid-Nederland hoort bij het landelijk programma ‘ Connected Transport Corridors’. Dat staat voor slimme mobiliteit in de logistiek, zoals het delen van data door de overheid en marktpartijen.