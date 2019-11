Fietser overlijdt na aanrijding, doorrijder nog spoorloos

Een man van 78 uit Arnhem is donderdagmorgen in het ziekenhuis overleden. De man was dinsdag 5 november betrokken bij een aanrijding. Op de Mahlerstraat is de fietser mogelijk geraakt door een Nissan Qashqai, de bestuurder is na het ongeluk doorgereden.