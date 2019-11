Extra politie bij Bijenkorf Rotterdam vanwege dreiging van 'flitsplunderen'

Bij de Bijenkorf in Rotterdam was de politie donderdagavond met extra agenten aanwezig. De politie had aanwijzingen dat een groep jongeren het warenhuis wilde plunderen. Dit meldt RTV Rijnmond donderdagavond.

Een van de maatregelen die de politie vervolgens nam, was het vervroegd dichtgaan van de ingang naar de Bijenkorf in de Koopgoot. Waarschijnlijk had de groep jongeren via de ingang vanuit de Koopgoot de Bijenkorf binnen willen stormen, om daar bij de ingang dure herenkleding te pakken en meteen weer naar buiten te rennen.

Een getuige laat aan de regionale zender weten dat er al vanaf het eind van de middag politie te paard in het centrum surveilleerde en dat er politiemotoren door de Koopgoot reden.

Flitsplunderen

De hierboven beschreven actie wordt flitsplunderen genoemd en lijkt een trend in Europa te worden. Bij flitsplunderen bestormen jongeren massaal de winkels en grissen ze zo snel mogelijk zo veel mogelijke spullen bij elkaar. Daarna maken ze dat ze wegekomen. Vorige week werd in Amsterdam-Zuidoost massaal een winkel aan van JD Sports geplunderd. Een dag later een winkel van Lacoste op het Rokin. In Londen, Luik en Brussel werden ook al JD Sports-winkels geplunderd.