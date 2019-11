Wapenarsenaal onder de grond verstopt in bosgebied Oss

De politie heeft tot nu toe op een woonwagenkamp in Oss in totaal acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens gevonden tijdens operatie Alfa. Alle wapens, op één na, zaten verstopt onder de grond in verborgen ruimtes die met eigen camera's werden bewaakt. 'Eén vuurwapen zat in een verborgen ruimte van een auto', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Doorzoeking vrijdag afgerond

Ook op de derde dag van Operatie Alfa zijn zware vuurwapens, drugs en geld gevonden. 'De doorzoeking van het woonwagenkamp in Oss wordt vrijdag afgerond. Het onderzoek gaat verder en de verdachten blijven voorlopig in de cel', aldus het OM.

'Criminele plannen beraamd op kamp'

Honderden medewerkers van politie, Belastingdienst en Defensie doorzochten het woonwagenkamp sinds woensdagochtend. Het hele terrein werd afgezet en uitgekamd. Er werd onder meer gezocht naar geld, drugs en vuurwapens: 'Wij denken dat op dit kamp criminele plannen werden beraamd en om die reden hebben we uitgebreid gezocht en de tijd genomen die nodig was om alles te doorzoeken', zo blikt de onderzoeksleiding terug.

Wapenarsenaal aangetroffen

Op het woonwagenkamp werden zowel op woensdag, donderdag als vrijdag flinke hoeveelheden geld, drugs en wapens gevonden. Specialisten van het Advanced Search Team (AST) van Defensie vonden in een bosgebied bij het kamp meerdere verborgen ruimtes in de grond met daarin een arsenaal aan zware wapens. De verborgen ruimtes bleken met eigen camera’s bewaakt. In totaal werden er op het kamp acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens gevonden, waarvan één in een verborgen ruimte van een auto.

Munitie en explosief

Tijdens de doorzoeking werd ook een grote hoeveelheid munitie gevonden, net als meerdere patroonhouders. In een ondergrondse ruimte werd een explosief aangetroffen: 'Deze vondst onderstreept in onze ogen het gewelddadige karakter van dit criminele netwerk', vertelt de onderzoeksleiding in een reactie.

Drugs en geld

De kopstukken van de criminele familie houden zich in de ogen van de politie en het Openbaar Ministerie onder andere bezig met grootschalige drugshandel. In de grond, maar ook op andere plekken op het kamp werden grote hoeveelheden drugs gevonden. Het gaat om honderden liters chemicaliën voor de productie van drugs en honderdduizenden pillen en zo’n honderd kilo MDMA-kristallen. In één woning werden een grote hoeveelheid contant geld gevonden.

Criminele organisatie

De drie mannen die woensdag werden opgepakt, worden door het Openbaar Ministerie allemaal gezien als hoofdrolspelers van de criminele organisatie, waarvan de 48-jarige man uit Oijen wordt gezien als leider. De organisatie hield zich bezig met de import van harddrugs, vuurwapenhandel en productie van en handel in synthetische drugs.

Verdenkingen

Deze drie verdachten werden vandaag voor deelname aan deze criminele organisatie voorgeleid aan de rechter-commissaris, en daarnaast voor een aantal concrete feiten. De leider zou op meerdere momenten grote hoeveelheden harddrugs hebben ingevoerd. Het ging in ieder geval één maal om ruim 1500 kilo cocaïne en één maal om ruim 300 kilo cocaïne. De 26-jarige man uit Oss wordt verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van bijna honderd kilo MDMA. Verder wordt hij verdacht van de diefstal van een vrachtwagen met oplegger en container. De 55-jarige man uit Oss zou verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van vuurwapens en harddrugs.

Verder onderzoek

De rechter-commissaris besloot dat het drietal de komende tijd vast blijft zitten. Tijdens het onderzoek werd een stevig dossier opgebouwd tegen de drie kopstukken, naar wie verder onderzoek wordt gedaan. De doorzoeking van het kamp wordt vandaag afgerond. De bewoners kunnen hun woningen daarna weer in.