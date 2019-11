Gaslek in Buurthuis Noord-West in Veendam

Het is vrijdagavond 20:35 uur als bezoekers van Buurthuis Noord-West aan de Middenweg in Veendam nietsvermoedend een gezellige avond hebben. In een zaal genieten bezoekers van een klaverjasavond. In een andere zaal word een verjaardagspartijtje gevierd aldus een bezoeker. Aan de gezelligheid kwam om 20:40 uur abrupt een einde. Er werd een penetrante gaslucht geroken.

De brandweer werd gealarmeerd en voordat de hulpdiensten ter plaatse kwamen werden alle bezoekers naar buiten gedirigeerd. Een getuige “Er was geen sprake van paniek en de ontruiming verliep snel”

Direct werd door de politie en brandweer de straat afgezet. Ook omliggende woningen werden ontruimd. “We nemen het zekere voor het onzekere” aldus woordvoerder Hielko Sijsling. De brandweer was inmiddels in het pand metingen aan het doen. De boosdoener bleek een kapotte buis van een gaskachel. Deze is vermoedelijk per ongeluk kapot getrapt. Hierdoor had het gas vrij spel. Vooral de kruipruimte vulde zich al snel met gas. Enexis kwam snel ter plaatse.

De situatie was dan ook snel onder controle. Rond de klok van tien uur werd de omgeving door de hulpdiensten vrijgegeven en konden de feestelijkheden worden hervat. De bezoekers moesten het de rest van de avond wel zonder kachel doen.