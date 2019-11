Gewonde bij schietincident in woning Den Bosch, mogelijk woningoverval

Volgens een politiewoordvoerder heeft de man een schotwond en is er een ambulance opgeroepen.

De politie kreeg vannacht rond 03.10 uur de melding over een schietpartij. De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe hij er precies aan toe is. Ook is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een woningoverval, zo weet Omroep Brabant. Er zouden meerdere mensen in de woning aanwezig zijn geweest. Ze zijn door agenten naar het politiebureau overgebracht om te worden gehoord als getuige.

De forensische recherche doet sporenonderzoek in de woning.