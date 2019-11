Amsterdammer aangehouden voor doodsbedreigingen Ozcan Akyol

Doorzoeking woning

'In de woning van de verdachte is een doorzoeking gehouden en zijn goederen in beslag genomen', aldus de politie. Vorig jaar 14 juli 2018 werd journalist, columnist en programmamaker Ozcan Akyol uit Deventer middels diverse tweets op Twitter met onder andere de dood bedreigd. Akyol wordt regelmatig anoniem door mensen digitaal benaderd en door hen bedreigd, belasterd, beledigd of gediscrimineerd.

Aangifte

Echter de inhoud van deze Tweets waren van dergelijke dreigende aard dat hij hiervan aangifte deed. Door de politie werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld naar de onbekende persoon die de Tweets had geplaatst. Om achter de gegevens van de anonieme Twitteraar te komen werd er via Google een rechtshulpverzoek in Amerika gedaan. Een paar weken geleden ontving de recherche gegevens waarmee de identiteit van een 30-jarige man uit Amsterdam werd achterhaald.

Strafbaar

Politie en het Openbaar Ministerie nemen bedreigingen via sociale media serieus. Een bedreiging heeft grote impact op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer. Bovendien kan nooit worden uitgesloten of bedreigingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het verzenden van dreigtweets of het uiten van bedreigingen op Facebook met bijvoorbeeld wapens is hetzelfde als het fysiek bedreigen van een persoon en is strafbaar.