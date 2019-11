Plofkraak op geldautomaat in Zaandam

De politie zoekt getuigen van een plofkraak op een geldautomaat aan de Vrieschgroenstraat in Zaandam. Rond 04.30 uur kwam de melding bij de politie binnen.

Buurtbewoners werden opgeschrikt door een enorme knal. Getuigen zagen dat twee daders er op een scooter vandoor gingen. Dit was in de richting van de Laan der Vrijheid. De schade aan de automaat en het pand is flink. Agenten hebben de omgeving afgezet voor sporenonderzoek.