Mini-ezeltje geboren in DierenPark Amersfoort

Beschuit met muisjes in DierenPark Amersfoort, want daar is een mini-ezeltje geboren. “Moeder Olivia heeft haar eerste jong gebaard en het blijkt een gezond meisje te zijn”, vertelt dierverzorger Corine de Ruiter. “Veulen Bonnie drinkt goed en heeft de eerste stapjes buiten al gezet.”