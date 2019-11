Jager gewond bij jachtongeval

In het Brabantse Macharen is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een jachtongeval. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer is gewond geraakt toen hij aan het jagen was op de dorpenweg nadat hij per ongeluk werd beschoten met een jachtgeweer. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident en of er de benodigde vergunningen zijn.