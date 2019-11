Zwaardere verdenking: Jos B. zou Nicky Verstappen hebben gedood om misbruik te verhullen

'Gekwalificeerde doodslag' wil zeggen dat men iemand doodt om andere feiten te verbergen. Justitie denkt dat het in de zaak Nicky Verstappen gaat om seksueel misbruik. Er is op de onderbroek en pyjama van Nicky dna van Jos B. gevonden. Jos B. houdt vol dat hij niets met de dood van de jongen te maken heeft en beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het OM heeft B. de elfjarige Nicky ontvoerd, verkracht en daarna door verstikking om het leven gebracht om het misbruik te verdoezelen. B. herhaalde vanochtend in de rechtbank: 'Ik heb Nicky niet ontvoerd, niet verkracht en niet om het leven gebracht.'

Kritiek op dna-bewijs

De advocaat van B. Gerald Roethof heeft kritiek op het dna-bewijs. Hij wil tijdens volgende zittingen allerlei getuigen in de rechtbank laten verschijnen, zo heeft hij aangekondigd. Het gaat dan om dna-kenners, rechercheurs, maar ook mensen die betrokken waren bij de zoektocht in augustus 1998. Volgens de advocaat is er mogelijk onzorgvuldig gehandeld bij het veiligstellen van de dna-sporen, waardoor materiaal mogelijk vermengd kan worden. Roethof: 'Stel dat we sporen aantreffen van één van de eerdere verdachten?’

Verklaring in kluis

Jos B. heeft maanden geleden al een verklaring over de zaak Nicky Verstappen op schrift gezet. De verklaring ligt in een kluis en wordt pas tevoorschijn gehaald op een moment dat B. daar zelf voor kiest, zo heeft advocaat Roethof al eerder laten weten. De zogeheten ‘kluisverklaring’ is gemaakt om te voorkomen dat Brech later het verwijt krijgt dat hij later zijn woorden afstemt op de inhoud van het dossier.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden.