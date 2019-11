Geen akkoord nieuwe cao primair onderwijs

Loonbod van minder dan 3 procent

De werkgevers kwamen met een loonbod van minder dan 3 procent, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk: 'De werkgevers lijken nog steeds niet te snappen dat het lerarentekort de grootste zorg is.'

Voorlopig geen loonsverhoging

De bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad konden het gisteravond niet eens worden over een akkoord voor een nieuwe cao. Het betekent dat een loonsverhoging voorlopig uitblijft, terwijl die wel hard nodig is om het beroep aantrekkelijker te maken.

'Keihard gestaakt'

Stolk: 'Onze leden hebben keihard gestaakt voor structureel meer geld. We hebben alles geprobeerd om tot een nieuwe cao te komen, maar dat het niet gaat lukken met de huidige opstelling van de werkgevers.' AOb-voorzitter Eugenie Stolk: ‘Het loonbod van de werkgevers is zo laag dat het niet uit te leggen is aan de leraren en ondersteuners. Minder dan 3 procent en dat in deze tijd. Dit is heel erg jammer’

'Niet uit te leggen'

Het ging al mis bij de looptijd van de cao en het loonbod. De PO-raad biedt minder dan 3 procent, volgens Stolk. 'Er is geld en we moeten echt de loonontwikkeling van andere sectoren volgen. Dat willen de werkgevers niet. We weten dat we niet de sprong kunnen maken die we zouden willen, daarom voeren we nog steeds actie. Maar dit loonbod van de werkgevers is zo laag dat het niet uit te leggen is aan de leraren en ondersteuners. Minder dan 3 procent, en dat in deze tijd – dit is heel erg jammer.' De onderhandelingen liggen voorlopig stil. Wanneer de gesprekken verder gaan is nog niet bekend.