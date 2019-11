Esschebaan Boxtel afgesloten wegens gaslek

De Esschebaan in Boxtel is vrijdag aan het einde van de ochtend afgesloten geweest wegens een gaslekkage. Rond 11.30 uur werd tijdens graafwerkzaamheden in een tuin een gasleiding geraakt. Netbeheerder Enexis werd ingeschakeld evenals de brandweer welke de situatie veilig stelde.