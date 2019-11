Overvallers krijgen te maken met deegroller en pizzaschep

Melding

De politie kreeg vrijdagavond 23.30 uur de melding dat een horecagelegenheid aan de Heuvel was overvallen. Meerdere politie-eenheden spoedden zich naar het centrum van Tilburg op zoek naar de overvallers.

Overval

De aangever verklaarde dat een grote en kleine man de zaak binnen kwamen. Ze bestelden niets. Op een gegeven moment liep een van hen naar de balie en gaf een medewerker een klap en riep dat hij geld wilde. Dat liep anders af want de aangever pakte een deegroller en de medewerker pakte een pizzaschep. Zo wisten ze de jongens de zaak uit te werken. Ze konden aan de centralist van de politie een duidelijk signalement doorgeven.

Broodmes

De medewerker van cameratoezicht kon de twee verdachten volgen op zijn systeem. Politieagenten van het horecatoezicht wisten op basis van zijn aanwijzingen twee verdachten aan te houden in de stad. Het tweetal zat bij een ander restaurant te eten. Het zijn een 34-jarige man en een 20-jarige man zonder bekende vast woonplaats in Nederland maar al langer verblijvend in Tilburg. Een van de mannen had een broodmes bij zich. Beide mannen zijn ingesloten aan het bureau.