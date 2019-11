Weer twee autobranden in Oss, nu in totaal zes autobranden in één week tijd

Berghem In de nacht van zaterdag op zondag gingen aan het Moeshof in Berghem, gemeente Oss, bij brand twee auto's verloren.

Het vuur werd rond 04.00 zaterdagnacht ontdekt. Ondanks het feit dat de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de twee auto's verloren gingen. Dit meldt Omroep Brabant zondag. In totaal zijn er deze week zes auto's in vlammen opgegaan in de gemeente. Aan de Kapelsingel brandde begin deze week één auto uit en aan de Medicijnstraat drie. Op drie augustus van dit jaar ging op het Moeshof ook al een bestelbus in vlammen op en raakten twee auto's beschadigd.