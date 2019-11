Tumult op voetbalveld. Westrijd VV Emmen tegen JOS Watergraafsmeer tijdelijk gestaakt vanwege 'Zwarte Piet-roeper''

De westrijd tussen de hoofdklasse amateurs VV Emmen en JOS Watergraafsmeer uit Amsterdam is zondagmiddag een kwartier stillgegd, nadat iemand op de tribune in Emmen 'Zwarte Piet' had geroepen naar een donkere speler van de club uit Amsterdam.

Dat gebeurde een kwartier voor tijd. Vanaf de tribune schold een bezoeker uit Emmen speler Richmond Bossman van JOS uit voor Zwarte Piet. Bossman pikte dat niet en rende hevig gepikeerd richting de tribune. 'Wie heeft dat geroepen?', schreeuwde hij. De verdediger van de Amsterdamse club sprong vervolgens over de afrastering, in zijn kielzog een handvol donkere medespelers en ging regelrecht af op de roeper uit Emmen. Daarna ontstond een tumult, werd er genknokt en geduwd. Vanwege dit tumult werd de wedstrijd door de scheidsrechter voor een kwartier stilgelegd. Dit melden meerdere media zondag.

Voorzitter Peter Bouws van VV Emmen maakte tijdens de onderbreking en na de wedstrijd direct excuses bij JOS en bij verdediger Richmond Bossman. De man die 'Zwarte Piet' had gespeeld, werd door Bouws direct van het complex verwijderd.

Landelijke protestactie tegen racisme

Dit incident gebeurde uitgerekend in het weekend dat er een landelijke protestactie was tegen racisme in het voetbal. Veel clubs in alle divisies stonden na de aftrap van de wedstrijd een minuut stil, als statement om stil te staan bij racisme en discriminatie. Directe aanleiding was het incident bij de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior van vorige week waarin voetballer Ahmad Mendes Moreira van de Rotterdammers het slachtoffer was van racistische leuzen van Den Bosch-supporters.