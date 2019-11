Volgens Sander Jansen zou zijn cliënt voor controle van zijn medicatie naar het ziekenhuis zijn gebracht. Holleeder is inmiddels weer teug in de EBI en maakt het volgens zijn advocaat goed.

Contact met de EBI leert dat Willem #Holleeder gisteravond inderdaad ter controle naar het ziekenhuis is geweest in verband met zijn medicatie. Hij is alweer terug in Vught en maakt het goed. Fijne dinsdag verder allemaal, einde berichtgeving.