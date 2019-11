Man uit Culemborg veroordeeld voor stiekeme opname en kinderpornobezit

De rechtbank veroordeelt een 63-jarige man uit Culemborg voor het stiekem filmen van een jongen die in zijn woning te gast was. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan kinderpornobezit. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 90 dagen. Daarnaast moet hij een taakstraf van 200 uur uitvoeren.

De strafbare feiten vonden plaats tussen september 2018 en november 2018. De man plaatste een camera een zijn badkamer. De camera verstopte hij in een box. Met het filmen maakte de man inbreuk op de privacy van de jongen, die nietsvermoedend ging douchen.

Niet terug naar cel

Hoewel de rechtbank de ernst van het misdrijf en de gevolgen voor de jongen niet wil afzwakken, stelt zij vast dat sprake is van 1 strafbare opname. De rechtbank houdt er verder rekening mee dat de man in sociaal opzicht al fors is gestraft. De rechtbank vindt een gevangenisstraf van dusdanige duur dat de man weer terug zou moeten naar de cel niet passend. Daarom legt de rechtbank een gevangenisstraf op van 93 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk. De 3 dagen celstraf heeft de man al uitgezeten. In combinatie met de taakstraf vindt de rechtbank dit een passende straf.

Bijzondere voorwaarde

Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Hieraan is een bijzondere voorwaarde verbonden. De man mag in die 3 jaar geen minderjarigen in zijn woning toelaten.