Bouwlamp vliegt in woning in brand

Rookontwikkeling

Een bouwlamp in een bovenwoning had brand veroorzaakt wat met hevige rookontwikkeling gepaard ging. Het vuur was al gedoofd, de brandweer heeft wel de woning geventileerd. Ook controleerde men aangrenzende woningen. Er was niemand thuis, de brand werd opgemerkt door een buurtbewoner. Er raakte niemand gewond.