Aandeel van korte vluchten op Schiphol is enorm

Dat blijkt uit een rapport van Royal HaskoningDHV. Zij hebben in opdracht van Greenpeace de vluchten van en naar Nederlandse vliegvelden onderzocht. “Wij vinden het schokkend dat er zoveel vluchten zijn op ultrakorte afstand, want 750 kilometer is in veel gevallen een afstand die je prima met de trein kunt afleggen,” aldus Dewi Zloch, campagneleider klimaat namens Greenpeace.

Iedere twintig minuten naar Londen

Vanuit Nederland wordt veruit het meeste gevlogen op Londen. Gemiddeld vertrekt er iedere twintig minuten een vlucht naar de hoofdstad van Engeland, en dat het hele jaar door. Maar ook naar Parijs gaan dagelijks dertien vluchten en zelfs naar Brussel, een stad die op steenworp afstand ligt, wordt vijf keer per dag gevlogen. Deze korte vluchten van maximaal anderhalf uur genereren meer uitstoot per kilometer, door de hoge uitstoot bij landen, taxiën en opstijgen. Vooral vanaf Schiphol is een groot deel van de bestemmingen binnen de 750 kilometer, namelijk 40% van alle vluchten. “Vervang deze zinloze vluchten voor treinen of de elektrische bus. Zo kunnen we flinke klimaatwinst boeken en verdwijnt veel van de overlast voor de omgeving en de natuur. Schiphol bestaat om ons te verbinden met de rest van de wereld, dat hoeft echt niet alleen met het vliegtuig”, aldus Dewi Zloch.

Toekomstvisie van Schiphol is nodig

Zloch: “Het is natuurlijk niet te bevatten dat in deze tijd van klimaatcrisis er zoveel korte afstandsvluchten zijn, terwijl we weten dat vliegtuigen een grote CO2-uitstoot veroorzaken. We zetten nu in op minder CO2-uitstoot op alle fronten, dat moet dus ook gelden voor de luchtvaart. Dat betekent krimp van het aantal vluchten, want vliegen zonder uitstoot gaat de komende decennia helaas nog niet lukken. Schiphol weet dit ook, maar in plaats van dat zij met goed klimaatbeleid komen, kiezen zij voor groei van het vliegverkeer. Dat is onverantwoord.” Daarom voert Greenpeace actie op Schiphol. Op zaterdag 14 en zondag 15 december wordt tijdens Protestival door actievoerders van Greenpeace een klimaatplan geëist van de luchthaven.