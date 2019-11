Dode man in woning slachtoffer van misdrijf

In een woning in de Roefsstraat in het Limburgse Bergen is dinsdagmiddag een dode man aangetroffen.

De politie gaat uit van een misdrijf. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. Forensische experts moeten eerst zorgvuldig onderzoek doen om het sporenbeeld niet te verstoren.

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) met daarin twintig rechercheurs opgericht om de zaak te onderzoeken. Dinsdag is er gestart met buurtonderzoek en zijn er getuigen gehoord. Dit buurtonderzoek krijgt vandaag een vervolg. Op het moment dat duidelijk is wie de dode man in woning is, zal eerst de familie in kennis gesteld worden van zijn overlijden.

De politie wil voor haar onderzoek graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben. Informatie kan telefonisch worden doorgegeven via 0900-8844. Ook kan geheel anoniem melding worden gedaan bij M. via telefoonnummer 0800-7000.