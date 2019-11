OM eist opnieuw gevangenisstraf van 28 jaar voor moord op broer van kroongetuige Nabil B.

Daarom eist de advocaat-generaal (AG), de officier van justitie in hoger beroep, 28 jaar gevangenisstraf tegen de 41-jarige Shurandy S, uit Hilversum. Vast staat dat hij de broer van kroongetuige Nabil B., Reduan B, heeft gedood. Dat deed hij in het bedrijf van het slachtoffer aan de T.T. Melissaweg in Amsterdam.

OM in hoger beroep

De rechtbank in Amsterdam legde voor deze moord op 10 januari jl. een gevangenisstraf van 20 jaar op. Het OM had 28 jaar gevangenisstraf geëist en ging daarom in hoger beroep.

Geen volledige openheid

Het OM eist deze zeer lange gevangenisstraf omdat de verdachte zonder ook maar enigszins vragen te stellen een onschuldige man om het leven heeft gebracht. Weliswaar betuigt de verdachte spijt, maar laat hij ook in hoger beroep na volledige openheid van zaken te geven over het hoe en waarom van zijn daad. Dit tot frustratie van de nabestaanden.

Noodlottig

Nabil B. de broer van het slachtoffer, heeft een overeenkomst gesloten met het OM. Dat is het slachtoffer volgens het OM noodlottig geworden. Dit kan worden afgeleid uit versleutelde berichten. Bovendien zaten er maar zes dagen tussen het bekend worden van de overeenkomst en de moord. Dat is een sterke aanwijzing voor een verband tussen de moord op het slachtoffer en het afleggen van verklaringen door zijn broer.

Nabil B. is de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Hij geldt als de meest gezochte verdachte van Nederland. Reduan B. werd vermoord nadat justitie bekend had gemaakt dat zijn broer kroongetuige werd en belastende verklaringen tegen Taghi en anderen had afgelegd.

Leed

Het leed dat is toegebracht aan de nabestaanden is zeer groot. Zij verloren een hardwerkende man en een vader van twee kinderen. Volgens de AG is niets in hun leven hetzelfde gebleven. “Niet alleen was iemand vermoord die hen zeer na stond. Ze moesten ook zelf bevreesd zijn voor hun leven.”

Het Gerechtshof Amsterdam doet op 16 december uitspraak in het Justitieel Complex op Schiphol.