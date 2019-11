Zoekactie naar opvarenden vermisten kotter uit Urk gestaakt

Automatisch noodsignaal

In de nacht van woensdag op donderdag ontving de Kustwacht om 05.46 uur een noodsignaal van het noodbaken van de kotter. De noodbaken wordt automatisch geactiveerd als hij in het water terechtkomt.

Viskotter 'UK165' uit Urk

Het gaat om de viskotter 'UK165' genaamd 'Lummetje' uit Urk. Aanboord zouden zich twee opvarenden moeten bevinden. De kotter kwam mogelijk in de problemen en heeft waarschijnlijk water gemaakt of is mogelijk zelfs al gezonken. Onduidelijk is of het tweetal dat aan boord was zichzelf heeft kunnen redden. Inmiddels zou er ook een reddingsvlot zijn aangetroffen. Onduidelijk is nog of de twee opvarenden zich in dit reddingsvlot bevinden. Het weer op de zoeklocatie is op dit moment slecht met een windkracht van 5-6 bft en golfhoogtes van 1,5 tot 2 meter.

Update 09.25 uur: gezonken viskotter gevonden

De mijnenjager Zr.Ms. Makkum van de Koninklijke Marine heeft met haar sonar op de positie gezocht en de viskotter hoogstwaarschijnlijk gelokaliseerd. Door het slechte weer kunnen ze niet met duikers zoeken. Andere eenheden zoeken nog in het gebied naar de opvarenden.

Update 11.00 uur: Collega-vissers helpen zoeken

Vele collega-vissers helpen mee met zoeken naar de twee vermiste opvarenden van de gezonken Urkse kotter.

Update 12.10 uur: Zoekactie nog steeds gaande

Er wordt nog steeds gezocht op het water, in de lucht en op het land naar de twee opvarenden van de gezonken viskotter. Het gaat om een man van 41 en een man van 27 jaar oud.

Zowel op het strand, vanuit de lucht als op het water wordt er nog steeds gezocht naar de vermiste opvarenden van de gezonken kotter. pic.twitter.com/F8O2ZNZR07 — KNRM (KNRM) November 28, 201

Update 14.45: Onderzoeksraad stelt onderzoek in

#Onderzoeksraad start onderzoek naar het vergaan van de visserskotter UK-165 Lummetje nabij Texel. https://t.co/GyPqWQc7C8 — Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) November 28, 2019

Update 17.00 uur: Zoekactie gestaakt

Nu de zon onder is wordt gestopt met actief zoeken door de Kustwachthelikopters, het Kustwachtvliegtuig en de reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Er is ruim 11 uur gezocht en de twee bemanningsleden van de viskotter UK165 ‘Lummetje’ zijn helaas niet gevonden. De ETV Guardian blijft in de buurt van de gezonken viskotter en kijkt uit waar nodig.

Overige betrokken schepen en viskotters kunnen blijven zoeken en vanuit het Kustwachtcentrum zal dit gecoördineerd worden om de veiligheid te waarborgen. Door de Kustwacht wordt vrijdag geen nieuwe zoekactie met helikopters, een vliegtuig en de reddingboten opgestart.

Duikoperaties

Door de hoge golven en stroming kon niet gedoken worden naar het wrak dat in de ochtend al was gelokaliseerd door de mijnenjager Zr.Ms. Makkum. Het is wachten op rustiger weer, zodat dit veilig kan. De betrokken diensten bereiden zich hierop voor, zodat ze direct in actie kunnen komen. Naar verwachting is dat dit weekend.

Extra controle

Patrouillevaartuig Visarend ligt vanaf vrijdagmorgen ook stand-by en lost de Zeearend af. Het Kustwachtvliegtuig zal tijdens haar reguliere patrouillevluchten extra over het gebied vliegen.