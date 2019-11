Onderzoek liquidatie Robert Sengers afgerond

Op 4 december 2018 een verdachte aangehouden. Deze man zat op dat moment al vast omdat hij veroordeeld was voor een ander strafbaar feit. Deze man was al eerder in beeld in het onderzoek naar de dood van Sengers in 2004. Aanvullend onderzoek naar deze verdachte, het horen van enkele getuigen en nieuwe bevindingen van het NFI (Nationaal Forensisch Instituut) hebben de verdenking tegen deze verdachte gesterkt. De politie rondde onlangs het onderzoek af. De officier van justitie zal op basis van het bewijs in de zaak beoordelen of de verdachte kan worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. In dat geval zal in 2020 de zaak voor de rechter worden gebracht.